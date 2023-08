Tras 14 años de silencio, Luis Fonsi habla de su separación con Adamari López

Luis Fonsi rompe silencio tras 14 años

Verdad sobre relación y separación

Entrevista reveladora

Luis Fonsi ha decidido romper el silencio luego de que pasaran 14 años de su separación con Adamari López.

Fue mediante una reciente entrevista que el cantante puertorriqueño expresó la que es su ‘verdad’ sobre la ruptura con López.

Luego de que Fonsi lanzara una canción que rápidamente señalaron de ser para la ex presentadora, el cantante dio de que hablar.

Ahora, da los detalles de lo que fue su relación con Adamari, además de cómo fue su separación tras años de mantenerse en silencio.

Revelación tras 14 años

La entrevista de Luis Fonsi fue a través del canal de YouTube Molusco TV, dónde no pensó dos veces en compartir lo vivido junto a Adamari.

El cantante señaló que calló lo sucedido durante 14 años porque él podría decir cualquier cosa y la gente no le iba a creer.

«Prefiero callarme la boca, como dice la canción no hacerme la víctima», declaró el cantautor de ‘No me doy por vencido’.

«Por eso me incómoda hablar de esto porque no lo he hecho, porque ya terminó y porque ya yo pasé página», aseguró.