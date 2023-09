Conductores salen en defensa de Adamari López por lo que dijo Luis Fonsi

Afirmó que esta palabra no reflejaba la realidad de su relación con Adamari López y que se trataba más de una creación narrativa.

El intérprete de éxitos como ‘Despacito’, ‘Aquí estoy yo’ y ‘No me doy por vencido’, finalmente compartió su versión de la historia.

«Como él dice no estaba feliz en la relación, él la apoyó a ella en el tratamiento que ella tenía del cáncer», argumento Raúl de Molina.

«Decían que si lo hacía porque Adamari tenía cáncer que obviamente, y lo pienso yo, que una cosa no tenía nada que ver con la otra», dijo.

«Así que no creo que una cosa tuvo que ver con la otra. Lo que sí me parece es que después de 14 años sacar esto en una canción», concluyó.

«Creo que eso absolutamente no es verdad. Tenían otros problemas en esta relación y por eso se divorció», expresó durante el show.

«Pero no creo que el divorcio tuvo que ser porque él no quería estar con ella porque ella tenía cáncer, eso lo decía la gente», apuntó.

Carlos Adyan apoya la respuesta del cantante

Por su parte Carlos Adyan, conductor de «En casa con Telemundo», coincidió en que el término ‘abandono’ no debería usarse.

«En mi opinión, si me preguntan, yo digo que si no había hablado en 14 años no debió hablar ahora», afirmó el talento de Telemundo.

«Pero también le preguntaron, entonces él tiene derecho a responder sobre la pregunta», argumentó el presentador puertorriqueño.

«Y aparte en la entrevista habían citas y todo del libro de Adamari que lo ponían a él de cierto modo en un papel, digo, incómodo», agregó.