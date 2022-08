Perdió a su hijo de 16 años

Tiene un pasado complicado

Fue parte del caso Trevi-Andrade

Recientemente volvió a acaparar los reflectores, y no precisamente por alguna nueva declaración del caso Trevi-Andrade que la ha perseguido desde muy joven. Pero, ¿Quién es Marlene Calderón? la excorista de gloria Trevi que perdió a su hijo, aquí te lo contamos.

Su oscuro y perturbante pasado la convirtió en una víctima más del reclutamiento de un grande grupo de jóvenes y bellas mujeres que sufrieron de maltratos, violencia física y psicológica, así como abuso sexual. Líderado por el productor musical Sergio Andrade.

¿Quién es Marlene Calderón? La excorista de gloria Trevi

Marlene Calderon Derat, originaria de Sinaloa, México, se recuerda como una niña talentosa y educada para ser artista, según reveló en su última y más reciente entrevista en el 2018 para Adela Micha en el canal de Youtube “El Financiero Bloomberg”.

“Desde la ciudad de Los Mochis (Sinaloa) era la artistita de la ciudad, toda mi vida. Pero desde los 13 años fue cuando me conocieron. Llegó Aline Hernández (ex esposa de Sergio Andrade y parte del caso), me conoce y me voy para allá, mis papás muy ilusionados, llegué directo a trabajar como corista de Gloria, fui la corista oficial siempre”, reveló para Adela Micha.