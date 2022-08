“Hicimos mucho cine de bajo presupuesto; nos encontrábamos en muchas películas donde yo era el delincuente y él el policía o al revés”, recuerda el actor. “ Me dijeron que estaba muy delgado y que lo veían muy desgastado incluso hace unos días que estuve con productores con los que hemos trabajado juntos les pregunté ‘que saben de Manuel Ojeda’ y me dijeron ‘no sabemos nada’, ya no tuve oportunidad de hablar con él”. Siendo las declaraciones de Tomassi la respuesta a ¿De qué murió Manuel Ojeda? , pues confirmó que el actor estaba en un desmejorado estado.

El propio actor reveló sufrir depresión

Sin embargo en más de una ocasión el propio actor reiteró malestares, enfermedades e incluso cuadros de depresión que llegó a sufrir. En conjunto a que era una persona sumamente activa y su estilo de vida tuvo un drástico cambio en la pasada pandemia.

En una entrevista para la revista TV Notas el propio actor se sinceró y reveló: “Yo cuando no trabajo me empiezo a deprimir y a sentirme mal, en cambio, cuando estoy trabajando lo hago con mucha energía, llevo muchos años haciendo una cosa tras otra, si no es cine, es televisión, si no es teatro, desde que me inicié hace 40 años en esto no he parado y eso me hace feliz”, comentó en entrevista Ojeda.