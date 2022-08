Su nombre se ha encontrado en portadas de libros de superación, auto ayuda y reflexión matrimonial, como en el libro escrito por el mismo: “Como salvar su matrimonio” , sin embargo el decidió no poner en práctica sus propios consejos y cometió el peor de los crímenes contra su esposa. Pero, ¿Quién es Derek Medina?, aquí te lo contamos.

Lo hizo por que su esposa “lo agredía”

Según El Espectador, la versión que ofreció Medina es que asesinó a su esposa porque presuntamente esta lo agredía. “Mi esposa me estaba pegando y no voy a tolerar más este abuso, por lo tanto hice lo que hice. Espero que me entiendan”, publicó en un estado de esta red social,minutos después de realizar el asesinato.

Una de las razones que más sorprendió fue que el autor también había escrito un promedio de seis libros de autoayuda en los que brindaba consejos a parejas de casados. Entre sus publicaciones, figuran ‘Cómo salvé la vida de una persona y su matrimonio’.