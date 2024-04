Luto en la televisión, muere querido actor de los Power Rangers y Aladdin

La noticia de su muerte fue confirmada por la pagina de Doblaje Wiki en donde no revelaron las causas de su fallecimiento. Sin embargo dieron a conocer que había estado hospitalizado.

«Para la gente que se encuentra en México, si está en sus posibilidades, no duden en ayudar. Los detalles están en el post original compartido. Recordemos que Adrián Fogarty», mencionaron.

¡MUCHACHOS! el actor de doblaje Adrián Fogarty se encuentra delicado de salud y necesita donadores. Para la gente que se encuentra en México, si está en sus posibilidades, no duden en ayudar. Los detalles están en el post original compartido. Recordemos que Adrián Fogarty… pic.twitter.com/y39upqO6EB

Para quienes no conocieron el trabajo a Adrián Fogarty, fue la primera voz de Tommy (Power ranger verde/negro), además de haber tenido trabajos de doblaje en Los Caballeros del Zodiaco.

Despiden a Adrián Fogarty

Q.E.P.D. Adrián Fogarty Aparte de haber sido el intérprete de personajes como Tommy Oliver y Aladdin, también destaco su trabajo como director y traductor de las temporadas 14 y 15 de IASIP y muchos otros proyectos. pic.twitter.com/ODSZDhL9Gz — Mr Joy (@Joy70923106) April 22, 2024

Cabe recordar que en el 2013, el estudio cerró sus puertas por lo que desde entonces Fogarty se mantuvo activo en sus últimos años de vida,

Aunque también actuó y dirigió para otras empresas como Macías Group y Media Access Company, de acuerdo con el portal de Doblaje Wiki.

«DubZone LA lamenta con profunda pena el fallecimiento del gran actor de doblaje, Adrián Fogarty.», escribieron en las redes sociales.

«Me deja sin palabras y con un inmenso dolor tu partida. Una de las lecciones más grandes de mi carrera me la diste tú, no puedo creer que ya no estés aquí, pero sé que Don Jorge te estará esperando con todo el amor que te tenía. Descansa en paz, Adrián Fogarty», dijo un usuario