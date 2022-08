Los lectores de Mundo Now han estado al tanto de lo que acontece en el mundo de las estrellas y este caso no es la excepción. Ahora se ha dado a conocer la sensible noticia del deceso de un famoso bajista, fue mediante el portal del diario británico The Sun que se ha difundido el lamentable hecho que ha paralizado las redes.

La creciente carrera de Darryl Hunt

Tras pasar dos años dentro de la agrupación de ‘The Pogues’, Darryl Hunt se involucró de lleno en el trabajo posterior de la banda de inspiración celta en donde se vio incluido su álbum de 1988 ‘If I Should Fall From Grace With God, mismo que incluía el éxito navideño ‘Fairytale Of New York’, según señaló Daily Mail.

Cabe señalar que fuera de la publicación realizada por los compañeros del legendario bajista, el medio citado afirmó que Spider Stacy, amigo de Hunt posteó a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: “Esto es horrible. Nos vemos en el camino, Daz. ‘It’s in the fridge’ #TrickyTrees”. Archivado como: Muere músico Darryl Hunt.