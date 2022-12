Un 29 de diciembre para el olvido

En las primeras horas de ayer, se confirmó la muerte del director de cine Ruggero Deodato a los 83 años de edad

Se le recuerda por haber dirigido la cinta Holocausto Caníbal

Poco tiempo antes de que se revelara la noticia del sensible fallecimiento de quien es considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, se dio a conocer la muerte del director de cine Ruggero Deodato a los 83 años de edad, a quien se le recuerda por haber dirigido la cinta Holocausto Caníbal.

Nacido en Potenza, Italia, el 7 de mayo de 1939, en plena Segunda Guerra Mundial, el también guionista alcanzó la fama en la década de los ochenta precisamente por esta cinta, la cual, junto con otras de su filmografía, son consideradas desagradables por algunas personas, ya que se caracterizan por su crueldad y violencia extrema.

Descanse en paz, Ruggero Deodato

De acuerdo con información de The Guardian, que retomaron portales como Yahoo, no se revelaron las causas del fallecimiendo del director de cine Ruggero Deodato, aunque se supo que murió en Roma, Italia. Directores de prestigio como Oliver Stone, Quentin Tarantino y Eli Roth han reconocido su importancia e influencia.

Después de cumplir los 20 años de vida, Deodato incursióno en el séptimo arte como asistente de director. Trabajó en películas como Django (no confundir con la cinta de Tarantino protagonizada por Jamie Foxx y Leonardo Dicaprio) y Ringo and his golden pistol. Más adelante, dirigió comedias, películas de crimen y musicales (Archivado como: Muere el director de cine Ruggero Deodato a los 83 años de edad).