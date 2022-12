Orlando Brown vuelve a ser arrestado

Orlando es conocido por su personaje en “Es tan Raven”

El actor ha estado envuelto desde años atrás con drogas

Orlando Brown fue arrestado este jueves en Ohio bajo el cargo de delito menor de violencia domestica. El hombre de 35 años fue tomado en custodia en Lima después de que la policía recibiera el llamado de una pelea en progreso. Brown se encontraba amenazando a otro hombre con dos armas blancas al interior del domicilio de la victima.

La ex estrella de televisión fue detenida tras un altercado con un hombre que responde al nombre de Matthew Sanders. La relación entre los involucrados no está del todo clara, según reporta TMZ, ya que no hay parentesco de por medio, sin embargo Sanders se señaló como su hermano, ante la policía. Sanders le estaría dando alojamiento a Brown.

No es la primera vez que detienen a Orlando Brown

Desde el año de 2011 el ex actor se ha enfrentado a problemas con la ley por una variedad de delitos. En 2011 y 2013 fue detenido por la sospecha de manejar bajo influencia. Mientras que en el año de 2016 fue arrestado por supuestamente golpear a su novia en el estacionamiento de una estación de policía.

Sin embargo en el año de 2018 fue detenido en tres ocasiones, una en enero debido a una llamada por disturbios familiares, Brown estaría en una acalorada discusión con su novia y su suegra. En junio sería detenido por posesión de drogas. Finalmente en el mes de septiembre sería arrestado en Las Vegas por robo.