Muere bajista de la banda de ‘Pulp’.

Steve Mackey falleció a los 56 años.

Pasó tres años luchando por su salud.

Muere bajista Steve Mackey. Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, han ocurrido infinidades de situaciones a personas que se encuentran dentro del mundo del espectáculo, pues en lo que va del año hemos sido conocedores sobre las muertes que han ocurrido dentro de la farándula, ahora despiden a un legendario músico e integrante de exitosa banda.

Los lectores de Mundo Now han estado al tanto de lo que acontece en el mundo de las estrellas y este caso no es la excepción. Ahora se ha dado a conocer la sensible noticia del deceso de un famoso bajista quién partió a la edad de 56 años dejando un gran legado en la agrupación a la que pertenecía. Su muerte se dio a conocer apenas hace unas horas.

Muere integrante de la banda ‘Pulp’

De acuerdo con los primeros reportes el músico fue identificado como Steve Mackey, quién tenía 56 años luego de enfrentar una larga batalla de salud mientras se encontraba internado en un hospital. Mediante las redes sociales fue que se confirmó el fallecimiento del popular bajista.

El legendario músico formaba parte de la banda ‘Pulp’, tras confirmarse su deceso los tributos no tardaron en aparecer para rendir homenaje al bajista. De acuerdo con la agrupación más que un integrante, se convirtió en un gran amigo para cada uno de los que conforman el grupo. Archivado como: Muere bajista Steve Mackey.