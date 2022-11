Los lectores de MundoNow han sido testigos de las tragedias ocurridas dentro de la farándula, ahora una vez más el medio artístico se viste de luto, recientemente se ha confirmado la sensible noticia del fallecimiento de un icónico personaje de la televisión, quién fue conocido desde los primeros años de la empresa TV3.

Muere actor Bill Treacher. Estamos a muy poco de finalizar el 2022 y las tragedias para el mundo del espectáculo se siguen sumando, en lo que va del año hemos sido conocedores sobre las muertes que han ocurrido dentro de la farándula tanto de manera nacional como internacional y esta no es la excepción.

Bill Treacher es recordado por su papel como Arthur Fowler en la icónica serie ‘EastEnders’

El medio de The Guardian reveló que el querido actor falleció durante la noche del pasado sábado 5 de noviembre pero no fue hasta ahora que se dio a conocer la sensible noticia de su muerte, se dice que perdió la vida después de sufrir un deterioro en su salud desde hace tiempo.

Fueron los seres queridos de Bill quién a través de un comunicado confirmaron la muerte del legendario actor, “La familia del actor Bill Treacher está triste de anunciar que Bill murió el sábado por la noche, 5 de noviembre de 2022. Tenía 92 años y su salud venía decayendo desde hacía tiempo”. Archivado como: Muere actor Bill Treacher.