El cantante mexicano se iba a presentar en la Feria de Todos los Santos pero le fue imposible A través de un video fue que el cantante mexicano explicó la razón por la que no pudo realizar su presentación en Guanajuato y aseguró que esta sería la segunda vez en que tiene severas complicaciones en la garganta, compartió que a pesar de intentar curarse con diferentes tratamientos para componer su voz, no se sentía en las condiciones adecuadas para poder ofrecer su show en la Feria de Todos los Santos. “Muy buenos días amigos de Cortázar, Guanajuato, ya me encuentro aquí en el autobús como se pueden dar cuenta a punto de salir para allá con ustedes. La verdad yo pensé que anoche con las nebulizaciones, los jarabes y todo me iba a componer de la voz, pero no sucedió así”, comenzó argumentando Julio Preciado ante la cámara. Archivado como: Julio Preciado cancela concierto.

Julio Preciado afirma que se encuentra delicado de salud “Yo creo que, en los 35 años que tengo de carrera, es la segunda vez que me toca esta situación, estoy muy mal de la garganta, muy golpeado muy, muy golpeado así que yo soy un ser humano igual que todos ustedes que están viendo esto y ojalá que comprendan mi situación”, continuó explicando el cantante mexicano mediante un video que realizó. Posteriormente señaló que no se sentía en las condiciones para ofrecer de manera exitosa su concierto, “Lo más fácil para mí sería irme y pedirle a los muchachos que toquen o que hagan, toquen cumbias… Pero yo como profesional no me sentiría agusto, disculpen la verdad, disculpen una disculpa enorme. No me siento en condiciones de salir adelante con el trabajo el día de hoy, ocupo mucho reposo”. Archivado como: Julio Preciado cancela concierto.

La garganta del cantante mexicano se ha visto sumamente afectada “Ojalá que muy pronto me de la oportunidad la empresa, sí es la próxima semana no importa, nos vamos a trabajar con ustedes, no importa el día, no importa todo, no importa”, se le escucha decir por último al intérprete de ‘Dos hojas sin rumbo’ tras presentar complicaciones en la garganta. El video fue difundido a través del canal de YouTube del programa ‘Ventaneando’ de Tv Azteca. Varios medios como Tv y Notas han compartido las complicaciones de salud por la que ha estado pasando Julio Preciado, así como el medio de Línea Directa quién afirmó que los organizadores de La Feria de los Santos lograron sacar el evento con la presencia de Marco Flores y la Banda Jerez tras la ausencia de Julio Preciado, así como el portal de AM. Archivado como: Julio Preciado cancela concierto.