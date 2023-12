Famoso influencer mexicano exhibe infidelidad de su prometida (FOTO)

Pero la historia no termina ahí, sino que la influencer y modelo no solo lo engañó con una persona, sino que también decidió hacer un trío con su amiga y otro hombre.

¿Contará la verdad de los hechos?

Sin embargo, la mediática situación comenzó a escalar cuando Melissa Mejía rompió el silencio y detalló que contará la ‘verdad’ de los hechos. PARA VER FOTO DA CLIC AQUÍ.

«Me da pena exponerme de esta manera, pero no me queda de otra. Ya estoy recibiendo mensajes de odio, de amenazas, de él», destacó.

Entre lágrimas, la influencer aseguró que él la golpeó y que la amenazó con quitarse la vida si es que terminaba la relación. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ.

«Tiene acceso a mi teléfono porque me lo quitó a la fuerza, me golpeó, me amenazó con quitarse la vida, me ahorcó, también me golpeó», finalizó.