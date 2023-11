Mujer latina descubre infidelidad de su esposo con su propio padre

Pero no solo fue en la plataforma de mensajería, también optó por hacer público en Facebook el rommance entre su esposo y su padre.

Está claro que la joven brasileña no piensa perdonar a los dos hombres que la engañaron.

«Nadie está obligado a hacer nada que no quiera, quería dinero, es travieso», Camila aseguró que su esposo se metió con su padre por dinero.

«Fácil es culpar a mi padre, ustedes dos pagarán por lo que me hicieron, yo tengo fe», escribió en una publicación de la red social.

Llevaban años juntos

Por si no fuera poco, pidió a las personas que la siguen en Facebook no creer en las publicaciones de Juninho.

«Buenas noches, todo lo que mi ex está publicando, es todo mentira, ahora para ser un santo, no fue obligado hacer nada que no hizo», comentó.

«Tal vez esta con un agujero ancho, y avergonzado, tengan algo de sentido», comentó en la publicación en esta red social.

«Gente, son dos idio… nadie dijo gracias, llevaban dos años haciendo eso», también aseguró que tenían años engañandola.