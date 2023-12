Gaby Spanic revela infidelidad de uno de sus exnovios con Geraldine Bazán

«Y ella como que le gustó mi novio y él me reveló que estuvieron juntos», compartió Gaby Spanic a Matilde Obregón.

Infidelidad y confesiones de Gaby Spanic

Spanic sostiene que Geraldine ha negado esta supuesta aventura, afirmando que solo viajaron juntos a Disneylandia.

«Ella dice que no, que es mentira mía, ay por favor, yo no soy tonta… está niña estuvo detrás de él, todo el tiempo», enfatizó.

«Yo le perdoné la infidelidad con ella, pero me cansé de esa cosa, entonces después le dije ‘bye, bye’, en aquella época nada que ver, estábamos jovencitas», señaló.

«La aprecio y la respeto, pero sí pasó. Yo nunca le he quitado la pareja a alguien, yo nunca me he metido en un matrimonio, jamás», aseguró Gaby.