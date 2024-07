Muere el baterista Mick Underwood a los 78 años de edad

Por último, la hija del músico comentó que sabía que su padre estaba en paz ahora y que ya no sufrirá.

De acuerdo con información del portal Metal Journal, Mick Underwood destacó tanto como baterista de varias bandas como músico de sesión.

Algunos de los grupos en los que estuvo fueron The Outlaws y Episode Six, sin contar que tocó con Jet Harris, The Herd y Quatermass.

En las décadas de los setenta y ochenta, formó parte de Gillan, con quienes participó en varios de sus discos más importantes.

Su última banda fue precisamente la que él formó: Mick Underwood’s Glory Road.