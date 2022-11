Messi es criticado por ‘patear’ playera de la Selección Mexicana (VIDEO)

Las críticas que Messi ha recibido sobre este acto

Las críticas no se hicieron esperar, pues fue por medio del portal de Fox Sports, que analizaron este video, en donde, por medio de un video editado en cámara lenta, se puede ver a detalle si el jugador de Argentina hizo esto a propósito o fue simplemente un accidente. En el escrito del portal de Fox Sports, se habla de que este acto pudo no haber sido intencionado, sin embargo, esto hizo que de igual forma, aunque no haya sido la intención del futbolista, criticaran a Lionel Messi y al equipo por dejar la playera tirada en el suelo.

"Por eso es que Cristiano le da mil vueltas a Messi. Ayer ganó por que el tata dejo a su mejor contención en la banca", "Se está sacando el botín, en ningún momento la pisa a la camiseta. Es un tipo muy respetuoso Messi nunca haría eso. Por favor no inventen", "Pero nunca debió estar en el piso por respeto a otro País", "CR7 hace esa pasada y no se termina el hate. Pero como es el protegido de todos nadie le dice nada", "Yo no veo a CR7 pateando playeras de sus rivales, y la neta me decepciona Messi por estas acciones", dijeron varios usuarios a través de un video en Twitter.