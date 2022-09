La ex-conductora de Exponiendo Infieles no es precisamente una chica que le guste mantenerse alejada de los escándalos, mas bien Lizbeth Rodríguez es caracterizada por ser una mujer bastante polémica, al igual que Celia, quien da de qué hablar a cada rato.

"Qué hermosas", "Estoy muy enamorado de @celi_lora, la quiero tanto", "Ese beso se vio muy real", "¿Me perdí de algo? No sabía que eran lesbianas", "No jueguen con fuego porque se pueden quemar", "Super hot el video", "Que hermosas, me enamoré", entre muchos otros (VER VIDEO COMPLETO) .

"Es que nos da miedo que nos guste", dijo Gloria Trevi entre risas después de que ambas se dieron el beso, Mónica Naranjo le respondió "A mi no", lo cual hizo que se escuchara que la audiencia gritaba aún más fuerte, "A mi si me da miedo porque estoy casada, muchas complicaciones para firmar el divorcio e irme con éste mujerón", dijo Trevi mientras ambas reían.

Tal parece que entre artistas e influencers está de moda crear polémica y besar a sus amigas para dar de qué hablar, pues no es la primera vez que las redes se encienden por este tipo de contenido. Recientemente Gloria Trevi y Mónica Naranjo se encontraban conversando con su público y dando los últimos agradecimientos, de un momento a otro ambas deciden darse ‘un piquito’ , es decir, un beso bastante breve, pero que vaya que ha levantado bastante controversia entre los internautas.

Belinda también ha hecho de las suyas…

La cantante de Pop Belinda, dio de qué hablar al hacer lo mismo que los casos anteriores que mencionamos. Y es que Belinda no desaprovechó la oportunidad de darse un tremendo beso de 3 cuando estaba dando su interpretación. Pero eso no lo es todo, pues la ex novia de Christian Nodal se besó con dos mujeres, y es que mucha gente ha estado criticándola duramente, pues le dijeron que quería ‘llamar la atención’.

Con una colorida cabellera y un vestuario entallado que remarcaba sus curvas, fue como Belinda apareció en Madrid, en la Plaza de Pedro Zerolo como parte de la presentación de la marcha gay, ahí, la cantante pop mostró su faceta más sensual y atrevida al besar en la boca a dos mujeres.