Por eso, en el resort Temptation de Cancún, se ha creado una cultura del nudismo que ha sido bien aceptada por locales y extranjeros; aunque debes saber que hay áreas designadas para estar en topless sin algún tipo de amonestación o peligro, y que el nudismo total no está permitido.

3. Playa Maruata: Visita las playas nudistas en México

Playa Maruata se ubica en el estado de Michoacán, en la costa pacífica mexicana; no es precisamente una playa nudista ‘oficial’, pero quienes desean broncearse en topless no tienen ningún problema, pues es una práctica común que no representará ningún problema para el resto de los visitantes.

Además, las playas que conforman la bahía de Maruata son áreas remotas que otorgan una mayor privacidad a quienes las visitan, es por eso que los turistas se sienten con la confianza de liberarse al menos por unos minutos de sus trajes de baño para nadar o conseguir un bronceado único.