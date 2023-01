“La reina estaba más abierta a interactuar con la gente”

El luto llevó a una reflexión entre los miembros de la Casa de Windsor. Buscaron entender por qué la muerte de Diana había desatado una reacción tan enorme, destacaron Sally Bedell Smith, historiadora y autora de “Diana in Search of Herself” (Diana en busca de sí misma), según la Agencia The Associated Press.

“Creo que su legado fue algo que la reina en su sabiduría (buscó) adaptar en los primeros años tras su muerte”, dijo Smith sobre grupos de enfoque y estudios que la monarquía usó para comprender el atractivo de Diana. “La reina estaba más abierta a interactuar con la gente y creo que se puede ver la informalidad magnificada ahora, particularmente con Guillermo y Catalina”, dijo. Archivado como: Autopsia Lady Di