Karla de la Torre compartió su experiencia con sus seguidores

“Como ahí que, FedEx me dejó mis paquetes tirados allá afuera, no sé si los quebró porque los aventó con ganas. Más a parte me dijo que me regresara a mi país, que no le importaba si yo era de Venezuela, Colombia o de México, que ella no sabía que yo andaba haciendo en estos rumbos… Que feo que la gente todavía sea racista y todavía venga y te aviente los paquetes en tu casa”, expresó Karla de la Torre.

Ante lo ocurrido, la reacción de los internautas no tardó en hacerse presente dentro de la caja de los comentarios, “Demándala y a FedEx por contratar a ese tipo de gente”, “Demándala y a FedEx por contratar a ese tipo de gente”, “Lo peor de lo peor”, “El problema es que las personas no valoran tener un trabajo”, “Pensé que iba a hacer un broma”, “Wow sin palabras”, “En verdad que pésimo servicio de FedEx”, se lee. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Mexicana humillada repartidora FedEx.