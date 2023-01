Este no sería el primer tema que la cantante colombiana realiza para expresar lo que está pasando tras su separación con el exjugador del Barcelona y todo lo que ha ocurrido en su vida desde ese entonces. Con ‘Monotonía’ nos dejó ver a una Shakira totalmente lastimada y destrozada tras la traición de Piqué.

El youtuber queda impactado por el fuerte mensaje de la cantante colombiana

Durante el video en el rostro de Ibai Llanos se refleja la gran impresión por la letra que Shakira utilizó en su nuevo sencillo, ojos de asombro y la boca abierta son los primeros gestos faciales del youtuber, “No saquemos conclusiones tan rápidas por favor, descanse en paz Gerard Piqué. Yo no me esperaba que esto fuera tan hardcore, es toda la canción a full, decía ‘será comercial y habrá alguna indirecta’… Estoy flipando (impresionado, no es por sobre reaccionar”.

Después de analizar la letra de Shakira Ibai Llanos aseguró que no hay mucho que explicar debido a que está muy claro lo que la colombiana quiere expresar directamente a Piqué, pero hubo un fragmento de la canción que provocó que el youtuber descubriera una mentira de la intérprete. Archivado como: Ibai Llanos reacciona Bizarrap.