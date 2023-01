La escuchamos lanzar un potente mensaje al retirado jugador del Barcelona a través del tema ‘Monotonía’ donde el videoclip también dio mucho de que hablar. Pero tal parece que eso no le bastó a la colombiana, pues hace apenas unas horas comenzó a circular su nuevo sencillo ‘Season 53’ que elaboró en colaboración con ‘Bizarrap’.

Al poco tiempo de que se publicara el nuevo tema de Shakira, una joven influencer no dudó en realizar un video en Tik Tok donde señaló que la colombiana tomó como inspiración una canción que ella sacó hace 6 meses para llevar a cabo la ‘Season 53’ de Bizarrap, confirmando un caso de plagio.

“Me dicen que Shakira me plagió (escuchen)”, dice el texto que colocó dentro del video que Briella realizó en Tik Tok, posteriormente señaló la gran similitud entre su canción con la de la colombiana, “De verdad creo que Shakira se inspiró de mi canción ‘Solo Tú’ para hacer su Bizarrap Session; escúchenlo ustedes mismos”. Archivado como: Acusan plagio Shakira Bizarrap.

“La sesión de Shakira con BZRP se parece a mi canción ‘Solo tú’??”, se puede leer en la descripción del video. La joven venezolana parece estar un poco nerviosa en su video y cómo no estarlo sí está haciendo una acusación pública a una de las celebridades hispanas más queridas en el mundo.

Así fue la reacción de los seguidores tras la acusación de Plagio de Shakira y Bizarrap

“Cabe destacar que mi canción la saqué hace seis meses y se volvió viral aquí en TikTok. Este video no lo hago con la intención de buscar problemas; soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Biza; estoy en shock, no sé qué hacer”, finalizó la joven venezolana después de mostrar dos pequeños fragmentos de ‘Solo tú’ y la ‘Season 53’ de la colombiana en conjunto con Bizarrap, donde se muestra que ambas suenan exactamente iguales.

Por supuesto que la reacción de los internautas no se hizo esperar, “Niña aprovecha esta oportunidad, nada mejor que sacarle lo positivo a todo”, “Demándala JAJAJA”, “Si es muy parecida”, “Que fuerte, yo también me di cuenta”, “Ojalá te viralicen la coincidencia y te impulse más”, “Yo también estoy en SHOCK”, “Increíble, pero cierto!”, “Hay similitud pero no son iguales”, se lee. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Acusan plagio Shakira Bizarrap.