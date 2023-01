“Les puedo jurar que yo me bloqueé y le di un pico a Adamari”

“Y de repente, vuelven a insistir con el beso, en ese momento, se los digo de corazón, no tengo ningún problema en decirlo porque el que nada debe nada teme, no me siento mal por decirlo, es la primera vez que me veo en pantalla, porque seguramente muchas veces me vi en personaje pero no siendo Daniel Arenas siendo como tan desencajado, achantado y fuera de onda… Les puedo jurar que yo me bloqueé y le di un pico a Adamari”.

Luego de eso Daniel Arenas reconoció que “Lo que quiero decir en este momento es que yo actué mal, yo obré mal, resolví la situación de forma equivocada, ¿por qué? Porque no estaba yo en un personaje, ni en una novela, ni estaba yo en ‘La Casa de los Famosos. Ni en la peor de las situaciones lo hubiera hecho, ni borracho, ni drogado, ni con una pistola en la cabeza, no, yo soy una persona que siempre ha defendido mucho sus convicciones”. Archivado como: Daniel Arenas rompe silencio.