“Me vomité”: Hispana Norma Pérez encuentra mosca viva en comida de Subway

Para dejar registro de su experiencia, la latina tomó su celular y unas tijeras de cocina y comenzó a indagar dentro del pan para saber qué era aquello que por poco se come.

La hispana vive mala experiencia en Subway

«Yo ordené el subway por Ubereat. Llegó a mi casa. Estaba bien, le metí mordidas, pero en la última me di cuenta que había una mosca dentro del sándwich», recuerda la hispana.

«Al darme cuenta de lo que había, vomité los pedacitos que comí. Me sentía asqueada… me sentí triste a la vez, porque yo me quedo en mi casa con mi nena», precisó.

«Yo cocino en mi casa, pero por ordenar Subway un día, me pasó esto», se lamenta la hispana.

Sus sentimientos llevaron a Pérez a compartir su experiencia en redes sociales.