El hijo de Ana Bárbara está de luto

Aunque José María ya no vive con su madre en Los Ángeles, California, sino en Ciudad de México con su padre, el hecho llamó la atención de los Ugalde.

La pérdida de una mascota es una experiencia compartida por muchas familias en todo el mundo, y los Ugalde no son una excepción.

«Cómo trataba a mi hermano José María no me gustaba nada… De la nada cambiaron las cosas, todo fue un cambio repentino», expresó José Emilio y citó Tiempo MX.

¿Qué dijo el hijo de ‘El Pirru’?

La relación entre Ana Bárbara y su hijo José Emilio, ha sido objeto de atención mediática y más por las declaraciones que ofreció el joven a los medios.

«Tuve unas indiferencias con ella, unos pleitos, algunos problemas, y no sé, yo estaba solo pensando en enojo, en rencor, no estaba pensando bien», expresó el joven y citó Tiempo MX.

A medida que se desarrolla esta situación, la atención se centra en el novio de Ana Bárbara, y en la decisión de ‘Chema’ de dejar su casa en Los Ángeles. PARA VER FOTO DA CLIC AQUÍ.

«No podía tener teléfono, no salía de fiesta, no salía con amigos… No podía hacer nada. Mi hermano, José María, de 16 años, vive con mi padre por lo mismo», informó.