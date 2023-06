El desgarrador mensaje de Ana Bárbara a la fallecida conductora

«Una noticia muy triste para mí porque saben lo que representa en mi vida ese ser que ahora está en el más allá con el pedazo de su alma y eso ya nos da paz a todos los que amamos y queremos a nuestra Talina Fernández. Recibimos puras cosas hermosas de ella siempre amor, respeto, cariño, apoyo cuando uno lo necesita. Con el corazón en la mano les digo que me duele mucho que lo siento y ya tenemos otro ángel en el cielo», manifestó Ana Bárbara entre lágrimas.

Además agregó un sentido texto en la descripción del mismo, «Te conocí con sólo 11 años cuando acompañaba a mi hermana mayor a televisa, me quedé maravillada por tu hermosa sonrisa y tu belleza. Quien me iba a decir que en mi camino, tendría un gran impacto tu presencia en mi destino, tanto ha sido lo vivido, que hoy que te me vas me queda en mi corazón un vacío, y no me queda mas que llenarlo de la esperanza, al saberte al lado de tu amor más querido». Archivado como: Ana Bárbara de luto por Talina.