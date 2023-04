Una grabación compartida por el Instagram verificado de El Gordo y la Flaca, reveló al mundo el motivo por el que el artista había sido encontrado sin vida. Esto tras las declaraciones del médico encargado en revisar el caso del también compositor.

Tras la directa pregunta, el doctor se dispuso a responder y puso fin a la especulaciones en torno al fallecimiento del hijo de Joan y Maribel: “Les van a dar un comunicado de prensa, no hay lesiones, no hay violencia, no hay nada”, comenzó señalando el experto. ARCHIVADO DE: Hermana de Julián Figueroa