En el documento que se filtró por parte del periodista Carlos Jiménez, resaltan que no se le practicó una necropsia (autopsia) al cuerpo del cantante y actor. También se reconoce que el incidente llevó alrededor de una hora y en un día, confirmando que no hubo algún hecho que provocara la muerte del hombre.

Julián Figueroa Fernández, de 28 años de edad, perdió la vida en su casa de la Ciudad de México, mientras se encontraba descansando en una habitación. Fue su madre, Maribel Guardia, quien dio a conocer el trágico suceso a través de un post y reveló las causas del deceso. Poco después, fue que se dio a conocer el acta de defunción y se confirmó que no le practicaron una autopsia.

¡UNA TRÁGICA PÉRDIDA! Tras darse a conocer la muerte de Julián Figueroa, salieron a la luz detalles sobre su muerte y que indican por qué al cuerpo del joven, de 27 años de edad, no se le practicó una autopsia al momento de perder la vida. Además, al revelarse el acta de defunción se indicó cuáles fueron las causas médicas del deceso.

¿Por qué no tuvo una autopsia?

El periodista Carlos Jiménez, es reconocido por presentar información de primera mano ante sucesos dolosos. Por ello, fue de los primeros en obtener los detalles del trágico suceso que vivió la familia de la actriz Maribel Guardia. Por ello, al confirmarse que el cuerpo de Julián Figueroa no había sido expuesto a una autopsia, explicó por qué las autoridades mexicanas lo había encontrado prudente.

“Para quienes me preguntan por qué no harán necropsia a Julián Figueroa: La autoridad no la realizará debido a la confirmación médica que determina fallecimiento por ‘infarto al miocardio’. Si @FiscaliaCDMX hubiera hallado indicios que pusieran en duda esa determinación, sí se habría hecho”, reveló el periodista Carlos Jiménez (@c4jimenez), en redes sociales.