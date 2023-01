Piqué agredió a corresponsal de “El Gordo y la Flaca” en Twitter

A Piqué no le hizo gracia alguna, por lo que este no tardó en responder y decirle “Deja las drogas, la cocaína es muy jo**da” en tono de enojo y burla al mismo tiempo, por lo que las alarmas de los seguidores se encendieron y se terminó por armar una polémica más.

Usuarios de Twitter defienden a Jordi Martin y tunden a Piqué

Los usuarios de Twitter no tardaron en salir y tundir a la ex estrella del Barcelona, quienes lo criticaron a más no poder y no dejan de recordarle su infidelidad a la colombiana Shakira con su nueva pareja, donde afirman que “CLARA-mente no soportó”.

Comentarios como “Siempre buscando protagonismo”, “AY DIOS MÍO” y “Jajaja, nada más porque te saca los trapitos al sol”, se alcanzan a leer en el tweet, donde el corresponsal Jordi Martin fue defendido por los internautas y Piqué sigue perdiendo cada vez más y más.