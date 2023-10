Fernando Colunga se sincera y habla sobre el romance con su mujer

Fernando Colunga romance con mujer.

Actor se sincera con periodista.

Mantiene privacidad de su relación. El actor Fernando Colunga, es conocido como uno de los galanes más destacados dentro de la televisión de habla hispana. Es una de las personalidades que siempre se ha encontrado en el foco de las cámaras por el misterio de su vida amorosa. Pues el galán de telenovelas ha decidido mantener su privacidad alejada de los reflectores, inclusive muchos rumores han surgido. Debido a que el artista no ha presentado a una mujer al público, se llegó a especular que tenía preferencia por los hombres. Vida amorosa de Fernando Colunga al descubierto Sin embargo, los rumores han quedado en claro de una vez por todas en una reveladora entrevista que ofreció Fernando Colunga. El actor mexicano es famoso y muy conocido por su participación en melodramas como «La usurpadora» y «Porque el amor manda». Ahora, el artista ha optado por hablar sobre su actual relación amorosa en una reciente charla que tuvo con Mara Patricia Castañeda. Colunga también es conocido por mantener un perfil bajo en las redes sociales, pero ahora se sinceró con la periodista.

Galán de telenovelas en el foco de la atención El momento de la reveladora entrevista fue publicada por la misma Mara Patricia Castañeda dentro de su cuenta de YouTube. Fernando Colunga compartió que había tenido una relación en el pasado que se volvió pública y se convirtió en un desastre. Esto le hizo reflexionar y decidir mantener su vida privada lejos de los reflectores, hasta el momento en que abrió su corazón. Colunga compartió su decisión de no utilizar a nadie ni permitir que lo utilicen para ganar notoriedad dentro del medio artístico.

La entrevista reveladora de Fernando Colunga «Yo tenía una muy buena relación, me iba muy bien, el día que se hizo pública se volvió un desastre», reveló el famoso actor. «Entonces aprendí de esa manera, pero además me di cuenta que en todo ese proceso no me dio más para la carrera», compartió. «Me di cuenta que no era el camino que yo quería tomar», dijo con firmeza el galán de la telenovela ‘Mañana es para siempre’. «La verdad es que decidí que ese no era mi camino», expresó sobre su decisión de no hacer pública su vida privada.

Enfoque privado del artista mexicano El actor ha sido coherente en su enfoque, incluso cuando se encuentra con periodistas respetables en cualquier lugar. «Yo me he encontrado viniendo con mi mujer un montón de gente en los aviones», reveló a Mara Patricia Castañeda en la charla. Entre las personas que se encuentra llegó a afirmar que se ha tratado de «periodistas verdaderamente respetables y nada más les da risa». «Y me dicen ‘no te preocupes, no voy a decir nada porque sé cómo eres tú y no quieres embarrar tu vida privada, te lo respeto'», dijo.

El mundo del entretenimiento es complejo «Porque además yo he mantenido como esa coherencia toda mi vida», comentó Fernando Colunga durante la entrevista. El actor, quien actualmente trabaja en la nueva versión de «El maleficio», destacó que el negocio del entretenimiento es complejo. Además, agregó que es demandante, y que su tiempo y energía son únicamente para él y su pareja en estos momentos. «Este negocio te absorbe el alma, te absorbe el corazón, te absorbe un montón de cosas», subrayó el querido galán de telenovelas.

¿Fernando Colunga planea ser papá? «Entonces lo que me sobra de mi alma, de mi corazón es para mí, para mi mujer, es para disfrutarlo, pero nada más para nosotros», dijo. «Ves que dicen ‘es que debe tener algún misterio, algo esconde’, bueno está bien algo escondo pero no voy a tirar lo que es mío», afirmó. Fernando Colunga no descartó la posibilidad de convertirse en padre en algún momento: «Yo todavía estoy en el proceso». «Yo nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido realmente es porque la vida no había querido que lo hiciera», finalizó. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO.