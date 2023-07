Fernando Colunga reaparece Televisa: Nadie puede creer cómo luce

Los comentarios acerca del aspecto del actor no se hicieron esperar, pues hace mucho no se dejaba ver frente a las cámaras y a sus 57 años sigue luciendo muy bien. «El más guapo de todos! Excelente actor! El mejor! Elegante, distinguido, que porte, nadie como él!», «Sigue estando muy guapo».

Y las malas críticas no faltaron: «Demasiado grande el papel», «¿Qué le paso a Fernando? Ya no es ni la sombra de lo que fue», y sus fans lo defendieron: «Pues mi amigo no toda la vida será joven», «La juventud es pasajera y todos vamos por ese camino. Lo que debe interesar es su trabajo y no aspecto físico ,eso es de gente superficial».