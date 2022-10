Fernando Colunga ofrece reveladora entrevista

El actor mexicano, tras varios meses de ausencia, reaparece y dice la verdad sobre su estado de salud

También, confesó la razón por la que no usa redes sociales Hace apenas unas semanas, una fotografía que publicó una página de fans de Fernando Colunga encendió las alarmas, ya que al actor mexicano se le veía con una imagen muy diferente a la que tiene acostumbrados a sus seguidores, pero ahora, ofrece una reveladora entrevista donde dice la verdad sobre su estado de salud y confesó la razón por la que no usa redes sociales. En una charla que tuvo con los conductores del programa De primera mano, de Imagen Entretenimiento, el protagonista de telenovelas como La usurpadora, Amor real y Soy tu dueña, entre muchas otras, contó en primer lugar dónde había estado ‘metido’ durante todo este tiempo, pues varias personas creyeron el rumor que padecía una grave enfermedad y era momento de dar la cara. ¿Qué pasa con Fernando Colunga? Con la amabilidad que lo caracteriza, Fernando Colunga compartió primeramente que está listo para el estreno de El secreto de la familia Greco, serie que será transmitida próximamente por la plataforma Netflix, pero fue inevitable que se le preguntara por la fotografía en la que luce un aspecto muy desmejorado. Sin contener la risa, dijo lo siguiente: “Pero yo no preocupo, preocupa el que corre la información, ahí ya sabes todo lo que deforman (refiriéndose a algunos usuarios de redes sociales). Yo no preocupo, yo no regalo publicidad, el que lo hace que lo aclare”, expresó el actor mexicano, quien también fue cuestionado por su ausencia al frente de la pantalla chica (Archivado como: Fernando Colunga reaparece y dice la verdad sobre su estado de salud).

¿Qué hizo Fernando Colunga cuando no apareció en televisión? Otra de las razones por las que se llegó a pensar lo peor respecto al estado de salud de Fernando Colunga fue el hecho de que no se le veía en alguna producción televisiva, por lo que el actor mexicano quiso responder de viva voz: “He estado trabajando detrás de las cámaras, he estado escribiendo, he estado produciendo, no he parado, he estado preparando este trabajo (refiriéndose a la serie El secreto de la familia Greco)”. Por otra parte, el histrión, quien está a unos meses de cumplir 57 años de edad, dijo que luego de trabajar cerca de un año junto al escritor de la serie Malverde, personaje que terminó haciendo el actor y cantante Pedro Fernández, a raíz de varios factores y de un problema personal, del cual no entró en detalles, se tomó la decisión que dejaran a un lado este proyecto.

“Yo no tengo ninguna red social” A diferencia de otras personalidades de la farándula, que han encontrado en Twitter, Instagram o Facebook, un medio para estar en contacto con sus seguidores, sorprende que Fernando Colunga no forme parte de esta ‘costumbre’ y él mismo explica el por qué: “Yo no tengo ninguna red social porque a mí me gusta atender al público, estar cerca de ellos cuando se puede”. “Yo hago tantas cosas y estoy en la búsqueda de tantas cosas que creo que en una red social no podría atenderlos como se debe ni con el respeto ni con el cariño, entonces, prefiero estar a un lado, no ignorando en la época en la que vivimos, porque todos tenemos que adaptarnos a esta vida más instantánea y más rápida, pero prefiero usar ese tiempo en lugar de estar polemizando algo, estar haciendo un proyecto como El secreto de la familia Greco que a ustedes pueda sorprenderlos”.

Fernando Colunga comparte sus próximos planes Para finalizar con esta entrevista, donde entró en más detalles sobre su personaje en la serie El secreto de la familia Greco, Fernando Colunga reveló que este año lo cerrará con otro proyecto terminado, El Conde, además de que prometió que tendrá varias sorpresas en el 2023: “Ya no voy a estar tanto detrás de las cámaras, ya voy a estar bastante más adelante, ya platicaremos”. “El compromiso más grande que tengo yo es cumplirle al público, tratarlos con respeto, porque es lo que yo he recibido siempre, cariño y respeto, les mando bendiciones, gracias por estar siempre pendiente de mi trabajo y gracias porque siempre tienen palabras cariñosas para mí”, finalizó el actor mexicano (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).