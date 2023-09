¿Cómo empezaron los rumores de que Fernando Colunga es gay?

Aquí, confesó que no tiene un carácter fácil, por eso tomó la decisión de estar alejado de los reflectores, ¿será?

No es muy común que conceda entrevistas y menos cuando se le cuestiona sobre su vida personal.

Se dice que el histrión, principalmente porque no se le ha conocido nunca una pareja formal, es gay.

Por otra parte, reveló que lo que sí le gustaría es convertirse en padre en algún momento de su vida, aunque por una u otra razón no se ha concretado.

Durante esta charla, Fernando dijo también que, contrario a lo que se piensa, no le tiene miedo al matrimonio, pero que no está en sus planes de vida.

Rumores sobre su homosexualidad

En una entrevista que le concedió a Gustavo Adolfo Infante en 2008, y que está disponible en YouTube, Fernando Colunga dijo:

«Pues eso no me lo van a preguntar», a la pregunta si alguien lo ha cuestionado si en realidad es gay, pero eso no fue todo.

«Y si me lo preguntaran les contestaría no y ya, pues lo normal, ¿no? Y sí fuera diría si ¿y? También», expresó el actor.

Por último, aseguró que no tiene ningún problema con ese rumor, pero que cada quien tiene que vivir su vida como la tiene que vivir.