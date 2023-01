El Charro presenta a su “amante” tras separación con La Mayrita

El Charro compartió con sus seguidores detalles de su “amante”

Rápidamente, el corto videoclip se viralizó y causó la indignación de millones. Sin embargo, esto pareció no importarle a ‘El Charro’, ya que por si fuera poco compartió un segundo video ofreciendo ‘descaradamente’ más detalles sobre su amante.

“Estaban tercos de que El Charrito tiene amante, y por fin se las presento. Por fin les presento a Susana Margarita. ¿Porqué no me creen? Tengo amante, y es una mujer casada. Es una mujer deseosa, ella dice que pedía encontrar un hombre como yo, un garañón (semental). Ella esta noche va a conocer este tigre”, dijo entre risas Erik. Además no dudó en enviarle un mensaje al supuesto esposo de su amante: “Lo que no le hiciste a tu mujer, yo se lo voy hacer”.