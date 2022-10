Las redes sociales se inundaron de personajes y fanáticos que no podían creer que la atleta muriera de forma repentina, por lo que mandaron algunos mensajes a las redes sociales. Ahora su deceso fue uno de los más conmovedores por la manera en que murió y que dejó a sus niños huérfanos tan pequeños, se dijo sobre Sara Lee.

La noticia de esta tragedia la dio a conocer la misma familia de quien fuera ganadora del concurso WWE Tough Enough en el 2015 para apropiarse de un contrato con la empresa propiedad de la familia McMahon. Fue a través de las redes sociales que informaron la partida de la atleta de los encordados en Estados Unidos.

Ante esto, muchas personas comenzaron a mandar mensajes de unidad y apoyo a la familia que dejó en claro que fue una sorpresa para ellos, pues n o se lo esperaban. Ahora su esposo tendrá que salir adelante solo con sus pequeños. No se dio a conocer dónde se harían los servicios funerarios, la publicación se hizo el jueves. Archivado como Sara Lee.

Tras el suceso, la familia no dudó en publicar un mensaje para que la gente supiera qué había sucedido: “Es con gran pesar que queríamos compartir que nuestra Sara Weston se ha ido para estar con Jesús. Estamos todos en estado de shock y los arreglos no están completos. Le pedimos que respetuosamente deje llorar a nuestra familia. Todos necesitamos oraciones, especialmente Cory y sus hijos”.

¿CUÁL FUE LA CAUSA DE LA MUERTE DE SARA LEE?

Aunque actualmente no se supo la causa de su muerte, se sabe que por mucho tiempo padeció de sinusitis, una enfermedad de la nariz, sin embargo, no está claro si esa fue la causade su muerte, por lo que hasta ahora la gente no sabe de qué murió, solamente su familia conoce por qué motivos se fue la gran luchadora.

Los familiares se han guardado detalles sobre lo que provocó su muerte, pero se sabe que el clima extremo de Texas era un factor fundamental para su padecimiento, pero, no se sabe de manera oficial si eso fue la causa de su partida, por lo que los fanáticos deberán esperar a que su familia dé la noticia cuando se sientan mejor. Archivado como: Sara Lee