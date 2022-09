Alicia Machado confiesa enfermedad que tiene y rompe en llanto (VIDEO)

“Las personas que están a mi alrededor saben que hablo fuerte, pero es difícil llevar a cabo esto. No me gusta que a veces la gente piense que soy grosera o soy muy seria, pero es a veces eso lo que me pasa, eso es lo que me pasa”, confesó la presentadora con lágrimas en los ojos. Archivado como: Alicia Machado confiesa enfermedad

Alicia Machado confiesa enfermedad. La polémica ex reina de belleza Alicia Machado, dio a conocer a su público un secreto que se tenía guardado y que nadie se esperaba escuchar. La presentadora y empresaria aprovechó para hacer un live en su Instagram en donde no pudo contener las lágrimas, pues terminó confesando lo inevitable.

La ganadora de la primera edición de ‘La Casa de los Famosos’, confesó que a veces le cuesta mucho salir adelante y pararse de la cama. “Me imagino que después de este live voy a tener cientos de psicólogos psicoanalizándome. Esto no es tan fácil, no tiene que ver con la edad, uno está librando una batalla de salud y física”.

Alicia Machado confiesa enfermedad: La reacción de la gente

Por medio del Instagram de La Mesa Caliente, programa de Telemundo, mucha gente se puso en los zapatos de Alicia, pero hubo quienes aseguraron que sus actitudes no se justifican con el padecimiento que tiene: “Pero si no quiere “parecer” que no aparente y que conecte más bien la lengua con el cerebro”, opinó un usuario.

"Se llora por impotencia, no queremos ser así y de paso no nos entienden", "Viva su vida y no se preocupe por el que dirán los demás, ninguno de ellos te mantiene a fin de cuentas", "Los que se burlan de ella se nota que no saben nada sobre la condición que ella padece ella hizo ese live porque ese día no se sentía bien y tuvo que trabajar y hacer entrevistas. Muchos notaron que ella no se veía bien", Arrogancia y altanería en su máxima expresión". Pese a las opiniones negativas, muchos fans de Alicia le mandaron sus buenas vibras y le dijeron que fuera fuerte.