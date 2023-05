¡La ex-participante de ‘La Casa de los Famosos’ se confiesa!

Dania Méndez habla de todo lo que vivió en el famoso reality show

Rompe el silencio sobre su ‘relación’ con Arturo Carmona y ‘Cara de Sapato’ Dania Méndez toda la verdad: La ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ Dania Méndez, estuvo envuelta en muchas polémicas tras su participación en el famoso reality show de Telemundo, en donde incluso se metió en un gran problema luego de hacer un intercambio e ir a ‘Big Brother Brasil’. Dicha controversia estuvo sonando en todas partes por lo que había sucedido con el participante ‘Cara de Sapato’ y ella, en donde presuntamente hubo un abuso cuando ella se encontraba pasada de copas. Sin embargo ahora Dania ha decidido revelar todos los detalles de lo ocurrido en la famosa casa. Dania Méndez toda la verdad: Habla de cómo se ha sentido tras la polémica que protagonizó en ‘Big Brother Brasil’ A través de una exclusiva para la revista ‘People en Español‘ Dania se confesó luego de una semana de que finalizó el reality show ‘La Casa de los Famosos’, en donde habló de sus experiencias vividas dentro de ‘Big Brother’ Brasil y toda la polémica ocurrido con ‘Sapato’, en donde a ella se le ha juzgado bastante. “Nunca me imaginé que la ida a Brasil iba a repercutir tanto en todos los aspectos. El apoyo, el cariño que recibí, todas esas muestras de apoyo hacia mí, hacia la mujer, hacia el acoso”, reveló. “Mucha gente juzgó y se siente con el derecho de juzgar a una mujer joven, libre y divertida, pero al final del día yo solamente fui a divertirme y a pasarla bien”, dijo a través de la exclusiva con People en Español. Archivado como: Dania Méndez toda la verdad

Aunque no fue la ganadora, fue una de las más famosas de la última temporada Aunque la influencer mexicana no quedó ni siquiera en la final de la competencia, fue una de las personalidades más queridas, apoyadas y con más famosas en el reality. El amor que obtuvo por parte del público y el apoyo que recibió luego de sufrir el trauma en ‘Big Brother’ también fue bastante, así como el aumento de sus seguidores que subieron a un millón. “Esta experiencia para mí significó muchas cosas, principalmente en mi carrera para mí es un segundo escalón para poder abrir un poco más de panorama en lo que me gusta hacer que es el medio. Es una experiencia única de mucho aprendizaje que no vamos a volver a pasar en nuestras vidas, así que me llevo lo mejor”, confesó la influencer a través de People en Español.

Habla sobre el ‘romance’ que hubo en la casa con Arturo Carmona En una parte de la exclusiva entrevista con la revista, reveló que no quisiera cambiar nada de lo que vivió en el famoso reality, sin embargo no se olvidó de mencionar a Arturo Carmona, el actor mexicano que le confesó su amor en el programa. “Yo me quedo con las cosas buenas de ese juego, con lo mejor de mis compañeros, y lo malo ahí se queda. Mis estrategias buenas o malas ahí se quedaron. Yo me voy contenta con lo que soy y con lo que hice”. “Me voy con lo más bonito de Arturo, que fue un hombre caballeroso, un hombre atento, y afuera ya el destino y el tiempo lo dirá. Hasta ahorita él está enfocado en su familia, en su carrera y yo también”, relató sobre el actor mexicano, además de agregar: “No estamos en una relación, somos compañeros”, , dijo Dania Méndez. Archivado como: Dania Méndez toda la verdad

Dania Méndez toda la verdad: Habla sobre lo ocurrido con ‘Sapato’ en Big Brother Brasil, ¿Va tras él? Dania aseguró que no tenía idea del gran impacto que se había generado afuera de la casa tras el tema de la polémica en Big Brother Brasil. “Lamentando mucho obviamente la situación, todo lo que pasó, pero siempre consciente que yo puedo defenderme y puedo defender mis acciones más no puedo defender las acciones de alguien más, haciéndome responsable de mí y no puedo hacerme responsable de los demás”, confesó en una parte de la entrevista, Dania Méndez. Sin embargo, en un momento comentó que iba a buscarlo porque se ‘encariñó’ con él, y esto es lo que respondió actualmente. “Tenía pensado hacerlo. Obviamente yo no sabía todo el impacto que había pasado afuera”, reveló. “No sabía si el hecho de buscarlo le iba a hacer un bien o le iba a afectar, así que preferí mejor que esto se dé cuando se tenga que dar”, confesó Dania Méndez a través de People en Español.

