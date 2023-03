Tunden a Carlos Adyan por criticar a Dania Méndez

Dania denuncio acoso en Big Brother Brasil

Carlos trató de “justificar” lo ocurrido

Fanáticos estallan en redes sociales

La controversia sobre las conductas inapropiadas de dos participantes de Big Brother Brasil contra Dania Méndez no han dejado a nadie indiferente, sobre todo en las redes sociales. En todas las plataformas se ha desatado un debate sobre las actitudes de MC Guimê y ‘Cara de Sapato’ hacia la modelo mexicana.

Sin embargo, en las últimas horas los usuarios se han lanzado con todo contra el presentador de En Casa con Telemundo, Carlos Adyan quien a través de Twitter, aseguró que Dania estaba como si nada al día siguiente de la fiesta que se salió de control.

Dijo que Dania estaba bien

El host de Telemundo compartió un polémico tuit que agitó las aguas y los usuarios de las redes lo criticaron por su actitud, asegurando que estaba justificando los comportamientos de los participantes de Big Brother, quienes dejaron el reality el pasado jueves, y que ahora son investigados por las autoridades por el delito de acoso sexual.

Adyan comentó en sus redes sociales que si a Dania no le molestó la actitud de MC Guimê y ‘Cara de Sapato’, a los demás no tendría porque enojarles. ‘Muchos están ofendidos pero ella está normal y consciente de lo que ocurrió. Si a ella no le molesta, y lo ve normal y de su agrado no debería molestarles’, indicó el presentador.