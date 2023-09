Christian Bach última voluntad: Humberto Zurita rompe el silencio

En la entrevista, Humberto Zurita compartió que su esposa había fallecido debido a un paro respiratorio, un acontecimiento que no se había revelado.

«Es algo que nosotros le debemos a ella, no es que nosotros queramos tener una secrecía. Es un respeto a mi mujer», declaró el galán de telenovelas.

Zurita quiso enfatizar que su relación actual no disminuye en absoluto el profundo amor y respeto que siente por la memoria de Christian Bach.

«Estoy enamorado»

Después de estas palabras en el podcast, se recordó la anterior entrevista del actor hacia Mezcal TV, donde confirmó sus sentimientos por Salas.

«¡Estoy enamorado!», destacó sobre su relación con Salas. «Ella está aquí en mi corazón», indicó el actor ante los comentarios sobre Bach.

La noticia de que Humberto Zurita esté saliendo actualmente con la actriz Stephanie Salas ha sido objeto de atención mediática y polémica.

«Y eso no quiere decir que mi corazón todavía no tenga un espacio para el amor, porque la vida sin amor no tiene sentido», señaló Zurita.