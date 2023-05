En su cuenta de Instagram, usando una bella foto de Christian Bach en blanco y negro, el actor y protagonista de telenovelas, escribió: “Mi alma no se contenta con haberla perdido . Mi corazón la busca y ella no está conmigo. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. ( Fragmentos de Neruda )”, comenzó compartiendo.

¿Stephanie Salas se molestará con los textos de su novio?

Aunque Humberto Zurita tenga novia, Stephanie Salas procura ser lo más respetuosa posible y en el texto que el actor dejó a Christian Bach publicó un ‘te amo’ que no fue muy bien visto por la gente y le reclamó: “Debería respetar este momento aunque ahora ande con ella no es necesario acaparar su atención cuando el post es para el amor de su vida no creen?”, “Hoy en este dia, es momento de Zurita hacia con la mujer que fue muchos años su esposa. No te hagas notar con tu comentario aunque tú intensión sea apoyarlo”.

Y es que la gente no perdona que Stephanie Salas sea la nueva pareja del viudo de Christian Bach: “existe el respeto, no todo es hacerse notar”, “Ni al caso que comentes, estás mal”, “para nada que se compara a CHRISTIAN BACH si que era hermosa y toda una verdadera dama. Jamas dio de que hablar, siempre dedicada a su esposo, sus hijos y su trabajo”, “no era necesario comentar hay que respetar espacios”, “Hasta celosa parece”, manifestaron varias personas.