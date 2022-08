China suena las alarmas tras detectar 35 casos del nuevo virus Langya

¡Otra vez! Como si se tratara de aquellos días en 2019 cuando anunciaron la aparición del coronavirus

China vuelve a sonar las alarmas tras detectar 35 casos de un peligroso virus

Las científicos lo han identificado como virus Langya. Te contamos sobre los síntomas

OTRA ALERTA SANITARIA VIENE DE CHINA. Como aquellos días en 2019 cuando anunciaron la aparición del coronavirus, China vuelve a sonar las alarmas tras detectar 35 casos del nuevo y peligroso virus Langya que proviene de los animales y que nunca antes había infectado a humanos.

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Taiwán informaron que el virus Langya, oficialmente llamado Langya henipavirus (LayV), hasta ahora ha infectado a 35 personas en dos diferente provincias al este del país asiático y explicaron por qué es peligroso.

Este virus resulta peligroso ya que se trata de algo completamente nuevo para la comunidad científica y es que no había infectado a humanos anteriormente por lo que no existen vacunas ni tratamientos para esta enfermedad, detalló el diario The Sun.

Aún así, los expertos ya establecieron que el virus Langya pertenece a la familia Henipavirus, y de esta familia sí han identificado antes dos especies: el virus Hendra y el virus Nipah. Ambas pueden generar enfermedades graves y mortales para los seres humanos.