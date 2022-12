La reacción por parte de los internautas no tardó en hacerse presente

“El triunfo no les quita lo corriente, la neta”, “Una historia formada a base de puros robos”, “Fue robo jajaja marcaron un penal que no era el árbitro ni fue al VAR a revisar la jugada”, “Si? Se lo merecían? Messi no se burló de tu país pero el portero sí”, “Como cuando eres bipolar”, “El primer penal a argentina no fue un penal…Esta copa era de Francia”, “Los mexicanos que felicitan a los argentinos son felicitaciones falsas”, compartieron algunos.

Sin duda las palabras que El Canelo ofreció, dejó a más de uno sorprendido después de haber insultado y amenazado a Messi por la mala acción que hizo en contra del país azteca y ahora mostrar uno de sus mensajes más amistosos dirigido para los argentinos provocando que varios de sus seguidores arremetieran en contra de él, el medio de Infobae y la revista Fama confirmaron los hechos. Archivado como: Canelo reacciona campeonato Argentina.