Shakira se pronuncia en redes tras el caso de Amir Nasr.

La cantante hace fuerte llamado en la final del Mundial en Qatar.

El futbolista fue condenado a muerte por defender los derechos de las mujeres.

Mensaje Shakira Amir Nasr. El día de hoy está lleno de tensiones, nerviosismo y muchas emociones encontradas tras vivirse la final de Qatar por adquirir la Copa del Mundo. Argentina y Francia se enfrentan en estos momentos, pero lo que recientemente ha llamado la atención ha sido una inesperada petición que Shakira lanzó referente a uno de los jugadores que ha estado presente en el estadio mundialista.

Si bien, en un momento Shakira confirmó que no iba a participar en la inauguración del mundial por no estar de acuerdo con las normas que maneja ese país, como el no defender los derechos de la comunicad LGBTQ y más que nada contar con leyes que denigren la imagen de la mujer.

Shakira hace inesperada petición en plena final del Mundial en Qatar

Ahora, la cantante colombiana se posiciona una vez más dentro de la opinión pública tras el escándalo de su ruptura con Piqué y su negación de participar en el Mundial de Qatar, pues ahora se le suma un fuerte llamado que decidió realizar a través de las redes sociales en donde habló sobre uno de los futbolistas que han jugado en el estadio mundialista.

Bien sabemos que dentro de las redes sociales podemos encontrar muchas cosas que posicionan en la polémica a las celebridades o figuras públicas, más aún cuando son ellos mismos quienes comparten contenido en dichas plataformas, tal fue el reciente caso de la intérprete de ‘La Tortura’. Archivado como: Mensaje Shakira Amir Nasr.