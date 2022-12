Mediante el portal del New York Post fue que se dio a conocer que la famosa cantante y también actriz Patti LaBelle se encontraba ofreciendo un concierto en un famoso teatro ubicado en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin cuando fue sacada de inmediato del lugar por su equipo de seguridad.

De inmediato las risas de las personas que acudieron al concierto de LaBelle en el teatro Riverside ubicado en la ciudad de Milwaukee, se convirtieron en gritos confusos tras ver ser escoltada a la cantante, detalló NYP. Cabe mencionar que los hombres que fueron captados en el video no se trataba de los agresores, sino de los miembros de seguridad de la famosa estrella estadounidense. Archivado como: Amenaza bomba concierto EEUU.

La policía evacuó a todos los asistentes del teatro en EEUU tras la amenaza de bomba en concierto de Patti LaBelle

A los pocos minutos, las autoridades arribaron al lugar y se encargaron de evacuar a todos del teatro y actualmente se encuentran investigando la amenaza de bomba, esto según a un comunicado policial que fue compartido por un reportero de Milwaukee a través de Twitter. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

Afortunadamente la amenaza no pasó a mayores y tanto la estrella estadounidense, así como las personas que acudieron al concierto, fueros resguardadas y puestas a salvo. Al inicio LaBelle no comprendía qué estaba pasando y la razón por la que sus guardias la sacaron del lugar, pero finalmente se encuentra a salvo y la policía investiga lo ocurrido en el teatro Riverside, así lo confirmó el medio de New York Post, CNN y Daily Mail. Archivado como: Amenaza bomba concierto EEUU.