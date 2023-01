Barbarela lanzó el tema ‘Te yuyeas’

“Tu amor ya no me interesa, me cansé de las promesas. Yo te doy, tú te yuyeas, ya no quiero más peleas”, dice un fragmento del tema Te yuyeas, interpretado por Barbarela, en clara referencia a la influencer Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, a quien internautas defendieron de Babo, quien la habría acosado tiempo atrás por redes sociales.

De acuerdo con información del portal Mag, que retomó de SDP Noticias, las canciones más escuchadas de esta joven rapera tanto en YouTube como en Spotify, aparte de Te yuyeas, son Me muero de amor, Los que a mí me tiran, Yolo prendo, Diosito a mí me dio, Empoderada y Tabaco con hachís (Archivado como: ¿Quién es Barbarela, la hija de Babo, el líder de Cartel de Santa?).