Junto a una imagen que contenía un moño negro en señal de luto y la frase ‘Descanse en paz’, el actor mexicano Héctor Soberón escribió lo siguiente: “Llegó el momento de dar el viaje de una sola ruta!!! Te deseo que tengas el viaje más maravilloso que nunca has tenido, siempre estaré agradecido por todas tus enseñanzas, a enseñarme a ser lo que soy hoy por hoy, una persona de respeto, con valores, y sobre todo, que me enseñaste siempre a hablar con la verdad!!! Te voy a extrañar mucho, papá, Descansa en paz”.

El histrión, que en agosto pasado cumplió 58 años de edad, estuvo casado con la también actriz Michelle Vieth , a quien conoció cuando ambos fueron protagonistas de la telenovela Mi pequeña traviesa, dirigida por Pedro Damián y transmitida por Televisa a finales de la década de los noventa. Para su mala suerte, su matrimonio no funcionó y se separaron tres años más tarde.

Que en paz descanse. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con poco más de 18 mil seguidores, el actor mexicano Héctor Soberón informó sobre el sensible fallecimiento de su padre, a los 82 años de edad, sin que revelara más detalles. Las muestras de cariño de parte de sus seguidores no tardaron en hacerse presentes.

“Mi más sentido pésame, Héctor… te mando un abrazo, hermano”, comentó el actor y conductor de televisión Rafa Mercadante. Por su parte, el cantante Bobby Pulido se expresó de manera similar y el bailarín y coreógrafo español Toni Costa, ex de Adamari López, escribió lo siguiente: “Un fuerte abrazo, amigo. fuerza! Descanse en paz tu papá” (Archivado como: El actor mexicano Héctor Soberón está de luto por la muerte de su padre)

También, la cantante Mimí, integrante del grupo musical Flans, le mandó su apoyo a Héctor Soberón: “Lo siento muchísimo, querido amigo. Un abrazo”, mientras que la actriz Arlette Pacheco dijo: “Amigo querido, te mando todo mi amor, un fuerte abrazo, porque no hay nada más qué decir, es algo de lo que no se recupera uno, solo aprende a vivir con ello”.

Días después de la muerte de su padre, Héctor Soberón rompe el silencio

Luego de compartir un par de fotografías familiares, Héctor Soberón se ‘animó’ a dar la cara a pesar del triste momento por el que están pasando él y sus familiares tras el deceso de su padre. En primer lugar, agradeció a todos por sus muestras de cariño, además de que ofreció disculpas por no poder responder cómo ‘realmente se merecen’.

“Muchas veces los he juzgado el por qué no han estado con sus papás en estos momentos tan difíciles. Lamentablemente, estamos en un negocio que no lo permite. Hace tres meses yo estuve con él, tuve la fortuna de poder juntarme con toda la familia, estuvimos los seis hermanos juntos y nos despedimos y así sucedieron las cosas”, expresó el histrión.