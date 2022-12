Michelle Vieth enciende las alarmas

La actriz mexicana, aunque nacida en Estados Unidos, padece rara enfermedad y estaría a punto de pisar el quirófano

La protagonista de Mi pequeña traviesa tiene adenomiosis

Captada en un parque de diversiones de la Ciudad de México, la actriz mexicana, aunque nacida en Estados Unidos, Michelle Vieth, atendió a los representantes de diferentes medios de comunicación que ya la esperaban en este lugar. Recientemente, la artista dio a conocer que padecía una rara enfermedad llamada adenomiosis.

En un video disponible en el canal de YouTube de la periodista Berenice Ortiz, la protagonista de Mi pequeña traviesa, telenovela de gran éxito transmitida por Televisa a finales de la década de los noventa, comentó en primer lugar que quedó encantada con este lugar, aunque lamentaba no haber podido llevar a sus cuatro hijos. En todo momento, contagió a todos con su buen humor.

¿Qué le pasó a Michelle Vieth?

Al notarla de excelente manera física y de buen ánimo, se le preguntó a Michelle Vieth cómo iba con su enfermedad, a lo que respondió que llevaba dos semanas de tratamiento y que ha resultado ‘maravillosamente’, aunque todavía no puede hacer ejercicio, sobre todo rutinas de alto impacto. En seis semanas más, ocho en total, le darán una última valoración para ver si es necesaria o no una intervención quirúrgica.

“Todo pinta que no. Estoy muy contenta y estoy muy positiva. Le voy a escribir a Santa Claus para que no me tengan que operar y a los Reyes Magos también, a quien se pueda. Me tendrían que remover quirúrgicamente la matriz”, expresó la actriz mexicana (Archivado como: Michelle Vieth estaría a punto de pisar el quirófano: padece rara enfermedad).