Adamari aparece sorpresivamente en la boda de Alix Aspe

Esto sucede tras su despido de ‘Hoy Día’

La conductora no llegó sola a México y decidió llevarse a alguien muy especial Adamari López aparece festejando en la boda de Alix Aspe. La queridísima conductora puertorriqueña no se dejó caer ni un momento en depresión pese a su salida del programa de Telemundo ‘Hoy Día’, matutino que estuvo de la mano con ella por más de diez años, y que ahora, la cadena tomó la decisión de decirle ‘adiós’ a Adamari de forma definitiva. Esto por supuesto fue una gran sorpresa para todos los espectadores debido a que fue completamente repentino y aún no se conocen los motivos. Pero en los que las aguas se van aclarando, Adamari asistió a la boda de la presentadora de ‘La Mesa Caliente’ Alix Aspe en donde pasó un gran rato junto a sus amigos. Sorprende a todos al aparecer en la boda de Alix Aspe La vida continúa a pesar de todo, y para Adamari esta fue una clara prueba de que la vida no se detiene por los imprevistos que se puedan presentar, tal y como su despido de la cadena televisa, no solo para ella fue una gran sorpresa, si no para la enorme cantidad de fanáticos que tiene. Sin embargo, Adamari López no se iba a dejar derrumbar, pues éste fin de semana pasado la famosa boricua aprovechó para irse a México y disfrutar de la boda de Alix Aspe, conductora de ‘La Mesa Caliente’. Ada, se dejó arropar por sus excompañeros del programa y diversas personalidades de la televisión de las cuáles, es bastante unida.

Adamari López aparece festejando en la boda de Alix Aspe: Se le vio bastante contenta a lado de sus excompañeros Para sorpresa de muchos, Adamari estuvo bastante contenta, conviviendo, bailando y disfrutando a lado de Quique Usales, Giselle Blondet, Mónica Noguera entre otros. La boda de la mexicana Alix Aspe se llevó a cabo éste sábado, en donde tuvieron que viajar para estar presentes en el gran evento, las imágenes fueron compartidas por ‘La Lengua Te Ve’ en Instagram. Un conjunto de imágenes y videos han salido a la luz en donde se le ve a la famosa presentadora y actriz Adamari López, disfrutando y bailando a lado de sus excompañeros de la cadena televisiva. Aún hay bastantes cabos sin atar en cuánto a su repentina salida de la cadena que esperemos, pronto se revelen, pues sus fans merecen una explicación.

Adamari no llegó sola a México… Cabe resaltar que Adamari no llegó sola a México, si no que se llevó a su queridísima hija Alaïa, a quien se le vio bastante feliz a lado de su mamá. Y mientras también, el ex de la conductora Toni Costa se encuentra muy feliz a lado de su nueva novia Evelyn Beltrán, Adamari pasa por un momento complicado. El despido de la conductora fue de las cosas más inesperadas, pues justo cuando Adamari regresó al estudio y anunció que se estarían transmitiendo cuatro horas seguidas de programa, unas horas más tardes la cadena televisiva hispana confirma que la famosa boricua, no formará más parte del equipo. Cabe resaltar que la gente piensa que Adamari ha estado ‘llorando’ por las cosas que han venido sucediendo: “Se ve que lloraste mucho Adamaris, por algo suceden las cosas, vendrán mejores tiempos”, comentó un usuario en Instagram.

Adamari López aparece festejando en la boda de Alix Aspe: Éstas fueron las palabras de Adamari tras su salida de la cadena televisiva “Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañare cada mañana en ‘Hoy Día’ a través de la que ha sido, mi casa, por más de 10 años, Telemundo”, comenzó diciendo en un video compartido en su cuenta de Instagram. “De éste modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años. Me han permitido compartirles diferentes acontecimientos de mi vida tales como la llegada de mi adorada princesa Alaia, quienes ustedes y yo hemos visto crecer. Agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional”, relató la conductora.

