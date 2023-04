Hoy Día se despide de Adamari López de forma bastante emotiva

Pero el público no se lo toma de la mejor forma, aseguran que ‘merecía algo mejor’

La despedida de Adamari López del programa ‘Hoy Día’ Despedida Adamari López Hoy Día. El matutino de Telemundo ha decidido finalmente despedirse formalmente de Adamari López, la conductora estuvo por más de 10 años en la televisión y finalmente, ha llegado la hora de que emprenda otros caminos. La conductora por medio de Instagram, rompió el silencio por primera vez sobre su salida. Sin embargo, durante el programa decidieron darle el último adiós a la conductora puertorriqueña, y aunque la boricua no estuvo presente, un emotivo video con el reencuentro de sus mejores momentos causar nostalgia en miles de personas que sintonizaban el programa sólo por ella. Hoy Día despide de forma emotiva a Adamari López Luego de que se confirmara que Adamari López no formará más parte del ‘Hoy Día’, programa que estuvo con ella más de 10 años, los conductores han decidido hacerle un tipo de homenaje y despedida, recordando sus mejores momentos y dejando un video de ella dando el último adiós. Sin embargo, desató una gran polémica debido a que no se encontraba en el estudio, pues no estuvo presente. La gente comenzó a mostrar su inconformidad debido a que muchos aseguraron que no fue la forma correcta de despedirla después de tanto tiempo que estuvo al aire.

Despedida Adamari López Hoy Día: “No es un adiós, si no un hasta luego” Con una recopilación de los momentos más emotivos de Adamari en el programa, tales como anunciar la llegada de su hija, revelar el sexo de su bebé, y hacerle diversos festejos en pleno show en vivo, fue como recordaron a Adamari López, quien claramente no se encontraba presente. “Hoy día no nos despedimos de Ada, ella toma un nuevo camino en su carrera artística, este no es un adiós, si no un hasta luego”, dice el mensaje dedicado a Adamari justo antes de que se lanzara el video en donde la puertorriqueña agradece a los fans todo el tiempo y momentos que compartió al aire en Telemundo.

Estas fueron las palabras de Adamari sobre su salida del programa “Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañare cada mañana en ‘Hoy Día’ a través de la que ha sido, mi casa, por más de 10 años, Telemundo”, comenzó diciendo en un video compartido en su cuenta de Instagram. “De éste modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años. Me han permitido compartirles diferentes acontecimientos de mi vida tales como la llegada de mi adorada princesa Alaia, quienes ustedes y yo hemos visto crecer. Agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional”, relató la conductora.

Despedida Adamari López Hoy Día: ¿Qué opina el público? Lamentablemente, el público ha quedado bastante desconcertado y han expresado su molestia ante la noticia de la salida de Adamari, pues estos son tan solo algunos de los comentarios que han surgido en el último video publicado en el Instagram de ‘Hoy Día’, en donde despiden a la conductora: “Terminó de morir Telemundo, el programa matutino fue cavando su entierro desde hace muchos años y hoy terminó de sepultarlo”, “Te sacan y después te hacen despedida… ironías solo para calmar a la multitud”, “Que pena gran elemento se va y todos los que ya no están ya no existe Telemundo para mi”, “Wow, ni una merecida despedida le hicieron por tantos años”, “Sin Ada ese show no sirve”, “¡No! sin ella no va ser igual el show, amo verla cada mañana”, dijeron algunos usuarios (HAZ CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO COMPLETO).

